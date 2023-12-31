"Укрэнерго" получит кредитные средства от немецкого государственного банка.

Немецкий государственный банк Kreditanstalt für Wiederaufbau предоставит НЭК "Укрэнерго" более 24 млн евро на восстановление энергетической инфраструктуры. Об этом сообщили в посольстве Германии в сети X (Twitter).

"Германия продолжает поддерживать восстановление и повышение устойчивости энергетической инфраструктуры в регионах Украины, пострадавших от российских атак", – сообщила дипломатическое учреждение.

В посольстве отметили, что "Укрэнерго" и KfW подписали кредитное соглашение на 24 млн евро и грантовое соглашение на 0,5 млн евро для финансирования проекта.

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Помощь Германии для Украины

Ранее УНИАН писал, что Германия отправила в Украину новый пакет военной помощи, в который вошли три Gepard, боеприпасы, тягачи, системы связи и прочее.

По состоянию на начало декабря 2023 года в Германии был заблокирован российских активов на сумму более 4 миллиардов евро. Это замороженные деньги, экономические ресурсы отдельных персон, заблокированные деньги российского центробанка.

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