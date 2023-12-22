Германия отправила в Украину новый пакет военной помощи, в который вошли три Gepard, боеприпасы, тягачи, системы связи и прочее. Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины.
В частности, правительство Германии отправило:
- 3 единицы ЗСУ Gepard,
- 30 240 единиц 35-мм боеприпасов для Gepard,
- неназванное количество боеприпасов для танков Leopard 2A6,
- 10 БПЛА Vector,
- 2 тягача HX81,
- 5 полуприцепов HX81,
- 8 грузовиков Zetros,
- 2 машины разминирования WiSENT 1 MC,
- 2 машины пограничной охраны,
- 8 транспортных средств не указанного типа,
- 2 системы защиты связи AMPS для вертолетов,
- 2500 снарядов 155 мм,
- 25 536 снарядов 40 мм для автоматических гранатометов.
Немецкая военная помощь Украине
Ранее немецкий министр обороны Борис Писториус намекнул, что его страна удвоит военную помощь Украине на 2024 год - до 8 млрд евро.
8 ноября стало известно, что Rheinmetall получил заказ от правительства Германии на поставку Украине около 100 тыс. боеприпасов к минометам калибра 120 мм. Поставки должны начаться в ближайшее время и продолжаться в течение следующих двух лет.
Посол Германии в Украине Мартин Йегер анонсировал, что Германия поставит ВСУ еще две системы противовоздушной обороны IRIS-T. "Оборонная промышленность Германии заинтересована в долговременных отношениях с вашей страной. Наша поддержка направлена на отрасль ПВО – это Gepard, IRIS-T, Patriot", – сказал посол.
Йегер добавил, что Германия и Украина договорились о поставках дополнительных систем Patriot и IRIS-T. До конца года планируется поставка ВСУ еще двух систем ПВО IRIS-T.