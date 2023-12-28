Речь идет о деньгах, экономических ресурсах и активах центробанка РФ.

По состоянию на начало декабря 2023 года в Германии было заблокировано российских активов на сумму более 4 миллиардов евро, пишет "Укринформ" со ссылкой на заявление представителя пресс-службы Министерства финансов ФРГ Ноджинана Ниминде-Дундаденгара.

"В Германии в связи с российской агрессивной войной против Украины по состоянию на начало декабря санкционировано активов на около 4,1 млрд евро", – отметили в немецком правительстве.

Там пояснили, что это замороженные деньги, экономические ресурсы отдельных персон, заблокированные деньги российского центробанка.

Видео дня

Представитель МИД Германии Кристиан Вагнер в свою очередь напомнил о решении G7 прилагать усилия, чтобы Россия заплатила за восстановление Украины в долгосрочной перспективе. Для этого было решено заморозить российские государственные активы в соответствии с правовыми системами государств-участников. С этой целью также был запущен реестр убытков.

Замороженные активы РФ

Ранее УНИАН писал, что федеральный генеральный прокурор Петер Франк подал заявление в высший региональный суд Франкфурта-на-Майне, чтобы конфисковать более 720 миллионов евро замороженных средств дочерней компании Московской фондовой биржи, которые находятся в немецком филиале американского банка JPMorgan.

США предлагает рабочим группам G7 рассмотреть пути конфискации $300 миллиардов замороженных активов Российской Федерации. Союзники Украины спешат согласовать соответствующий план ко второй годовщине полномасштабного вторжения.

Вас также могут заинтересовать новости: