На 8 часов потребителей отключают от питания, на 4 – подают электроэнергию, после на 8 часов снова отключают.

Во Львовской области электроэнергию выключают с интервалом в 8 часов.

Об этом в Telegram-канале сообщил председатель Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

"Во Львовской области продолжаются аварийные отключения электроэнергии. Со вчерашнего дня они происходят следующим образом: на 8 часов потребителей отключают от питания, на 4 – подают электроэнергию, после на 8 часов снова отключают", - отметил он.

Видео дня

По словам Козицкого, это вынужденные меры из-за дефицита мощности в энергосистеме государства. Подобные отключения происходят во всех областях.

Отключение электроэнергии в Украине

28 ноября вследствие стремительного роста дефицита мощности по всей территории Украины применялись аварийные отключения электроэнергии.

В Киеве давали свет по два-три часа дважды в сутки. Согласно распоряжению НЭК "Укрэнерго", нужно снизить 60% мощности потребления Киева.

Генеральный директор Государственного энерготрейдера "Энергетическая компания Украины" Виталий Бутенко подчеркнул обновление энергосистемы сильно зависит от нагрузки в тех или иных регионах страны. Поэтому экономить электроэнергию надо даже после восстановления энергоснабжения.

Вас также могут заинтересовать новости: