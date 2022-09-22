Макрон подтвердил свою цель по установке 50 таких электростанций к 2050 году.

В четверг, 22 сентября, президент Франции Эммануэль Макрон открыл первую французскую морскую ветровую электростанцию.

Как сообщает BFM TV, ветряные турбины новой ветроэлектростанции расположены в районе Сен-Назер, в устье Луары – самой большой реки Франции, на расстоянии 12-20 километров от побережья.

Новая электростанция имеет мощность чуть ниже 500 мегаватт и должна обеспечивать 20% потребления электроэнергии в департаменте Атлантическая Луара на западе Франции.

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Этот широкомасштабный проект является основой стратегии Франции в сфере возобновляемых источников энергии и разрабатывался с 2008 года. Сейчас завершена установка 80 ветряных турбин, все они должны заработать до конца года.

На открытии электростанции Макрон подтвердил свою цель по установке 50 морских ветровых электростанций к 2050 году и выходу на показатели генерации солнечной энергии в 100 гигаватт.

На сегодня Франция значительно отстает от своих соседей в объемах использования возобновляемых источников энергии. Так, в 2020 году Франция была единственной страной в ЕС, которая не достигла порога в 23%, ее потребление возобновляемой энергии было на уровне 19,1%.

В среднем в стране проекты в сфере возобновляемых источников энергии реализуются через 5 лет. Это связано с задержками в обеспечении соблюдения законодательства об окружающей среде и энергетического права. Французский президент убежден, что страна должна ускориться.

"Другие страны успевают сделать ветрогенераторы за пять-шесть лет, поэтому мы должны двигаться вдвое быстрее", – сказал Макрон в своей речи.

Суровая зима для ЕС без российского газа: какова ситуация во Франции

Как писал УНИАН, в 2021 году на Россию пришлось около 55% всего импорта газа в Европу. В этом году на фоне развязанной Россией кровавой войны против Украины страны ЕС пытаются отрезать РФ от любых доходов от газа и других энергоресурсов.

Зависимость Франции от российского газа была меньше, чем у таких стран как Германия и Италии. Страна больше полагается на атомную энергию, доля которой в прошлом году составляла 69%, тогда как 7% приходилось на использование ископаемого топлива.

В апреле Макрон заявлял, что Франция не зависит от поставок российского газа и поддерживает полное нефтяное и газовое эмбарго для РФ. Сейчас Франция готовится к зиме без российских энергоресурсов.

До начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 17% импортируемого во Францию газа приходилось на РФ. Уже в июле текущего года эта цифра опустилась до 4%. А 1-го сентября российский "Газпром" прекратил поставки газа французскому партнеру Engie.

Однако из-за повсеместного роста цен на газ многие французы начали ограничивать использование газа и электроэнергии. Накануне Макрон призвал, чтобы все граждане сократили потребление энергоресурсов в ближайшие недели и месяцы на 10%. Он предупредил французов, что если добровольных усилий по сокращению потребления будет недостаточно, могут быть использованы меры принудительной экономии энергии.

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