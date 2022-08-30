Российская компания "Газпром" останавливает поставки газа крупнейшему французскому поставщику - Engie. В РФ заявили, что компания не оплатила июльские поставки в полном объеме.
Об этом говорится в сообщении "Газпрома".
В "Газпроме" подчеркнули, что по состоянию на конец рабочего дня 30 августа не получили от Engie всю необходимую сумму. С 1 сентября и до момента получения денег компания не будет поставлять газ.
"Газпром" объясняет свое решение указом президента РФ Владимира Путина от 31 марта 2022 года, который запрещает поставки газа иностранному покупателю без полной оплаты в контрактный срок.
Как известно, ранее Engie заявляла о сокращении поставок через контрактный спор.
Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Россия использует газ как оружие войны и необходимо быть готовыми к прекращению его поставок.
В июле во Франции энергоемкие компании ускорили выполнение планов на случай чрезвычайных ситуаций и начали переводить свои газовые котлы на мазут. Это необходимо, чтобы избежать отключения электроэнергии в случае сокращения поставок российского газа.