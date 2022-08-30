Французского контрагента сообщено о полном прекращении поставок с 1 сентября до момента получения оплаты за газ.

Российская компания "Газпром" останавливает поставки газа крупнейшему французскому поставщику - Engie. В РФ заявили, что компания не оплатила июльские поставки в полном объеме.

Об этом говорится в сообщении "Газпрома".

В "Газпроме" подчеркнули, что по состоянию на конец рабочего дня 30 августа не получили от Engie всю необходимую сумму. С 1 сентября и до момента получения денег компания не будет поставлять газ.

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"Газпром" объясняет свое решение указом президента РФ Владимира Путина от 31 марта 2022 года, который запрещает поставки газа иностранному покупателю без полной оплаты в контрактный срок.

Как известно, ранее Engie заявляла о сокращении поставок через контрактный спор.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Россия использует газ как оружие войны и необходимо быть готовыми к прекращению его поставок.

В июле во Франции энергоемкие компании ускорили выполнение планов на случай чрезвычайных ситуаций и начали переводить свои газовые котлы на мазут. Это необходимо, чтобы избежать отключения электроэнергии в случае сокращения поставок российского газа.

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