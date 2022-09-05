Министр отметил, что необходимость решения краткосрочной энергетической проблемы связана с приближающейся зимой.

На седьмом месяце полномасштабного российского вторжения в Украину Франция сосредоточилась на краткосрочном решении энергетических проблем.

Об этом заявил министр финансов Франции Бруно Ле Мер, сообщает Reuters.

Министр отметил, что необходимость решения краткосрочной энергетической проблемы связана с приближающимся зимним сезоном.

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"Краткосрочная задача состоит в том, чтобы получить больше газа, больше нефти, больше электроэнергии, поступающей из других стран, чем из России", – отметил он.

Отвечая на вопрос о возможном строительстве нового газопровода через Пиренеи, министр финансов уточнил, что сейчас важно обратить внимание именно на краткосрочную перспективу: "Этот вопрос месяцев, недель, дней, я не уверен, что новый трубопровод поможет нам пережить зиму".

"Давайте сосредоточимся на очень краткосрочных вызовах", – сказал он, добавив, что общественное мнение может подвергнуть сомнению инвестиции в инфраструктуру ископаемого топлива, поскольку она ожидает ускорения перехода на зеленую энергию.

Ситуация с российским газом во Франции:

11 июля стало известно о том, что во Франции энергоемкие компании ускорили выполнение планов на случай чрезвычайных ситуаций и начали переводить свои газовые котлы на мазут. Это необходимо, чтобы избежать отключения электроэнергии в случае сокращения поставок российского газа.

14 июля 2022 года президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Россия использует газ как оружие войны и необходимо быть готовыми к прекращению его поставок.

30 августа "Газпром" остановил поставки газа крупнейшему французскому поставщику - Engie. В РФ заявили, что компания не оплатила июльские поставки в полном объеме. В "Газпроме" подчеркнули, что по состоянию на конец рабочего дня 30 августа не получили от Engie всю необходимую сумму. С 1 сентября и до момента получения денег компания не будет поставлять газ.

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