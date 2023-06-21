По словам Александра Аронца, соответствующее письмо направлено президенту, как председателю инвестиционного совета.

Украинский правозащитник и волонтер Александр Аронец обратился к президенту Владимиру Зеленскому с требованием исключить султана Ахмеда Бин Сулайема, владельца группы компаний DP World из Национального инвестиционного совета при Президенте из-за подписания соглашения с "Росатом" о развитии Северного морского пути. Об этом правозащитник сообщил в соцсети Facebook.

"На днях я писал об абсурдной истории. 15 июня Росатом объявил о начале сотрудничества с одним из лидеров портовой отрасли в мире DP World. DP World в 2020 году который инвестировал средства в развитие контейнерного терминала ТИС в городе Южный. А еще эта же компания является действующим членом Национального инвестиционного совета при президенте Украины", - отмечает волонтер.

По его словам, соответствующее письмо направлено президенту, как председателю инвестиционного совета.

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"Направил письмо на имя председателя Национального инвестиционного совета с требованием исключить султана Ахмеда Бин Сулайема, как председателя правления и генерального директора группы компаний DP World, из состава инвестсовета и передачи этой информации в соответствующие органы, чтобы проверили факты сотрудничества арабской компании с россиянами и рассмотрели возможность введения санкций против компании. Реагировать на подобные вопиющие случаи нужно немедленно", - подытожил Александр Аронец.

Напомним, что член Национального инвестиционного совета при президенте Украины, компания DP World подписала договор о сотрудничестве с российской госкорпорацией "Росатом" о развитии Северного морского пути. Этот проект эксперты называют попыткой обойти западные санкции. По словам Мишустина, премьера РФ, Развитие Северного морского пути - это стратегический проект, который дополнительно принесет в бюджет России около 20 трлн руб. Которые могут быть использованы для усиления Вооруженных сил России. Отметим, что "Росатом" - одна из самых запятнанных российских гражданских компаний, которая с весны 2022 года она участвует в захвате крупнейшей в Европе атомной электростанции – Запорожской АЭС, и поддерживает боевое состояние арсенала ядерных ракет, которыми Кремль постоянно угрожает миру. Ранее DP World инвестировал средства в развитие контейнерного терминала ТИС в городе Южный.