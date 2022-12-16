По его словам, малые и средние украинские предприниматели уже импортировали 500 тысяч маломощных генераторов.

Для прохождения зимнего периода Украины нужно еще около 17 тысяч крупных и промышленных генераторных установок.

Об этом во время заседания правительства заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Малые и средние украинские предприниматели уже импортировали 500 тысяч маломощных генераторов. Но для прохождения зимы нам нужно еще около 17 тысяч крупных и промышленных генераторных установок. Надеемся часть этих потребностей закрыть с помощью наших партнеров", - сказал он.

Ракетная атака по Украине 16 декабря 2022

Как сообщал УНИАН, сегодня, 16 декабря, российские войска совершили девятую масштабную ракетную атаку по энергетической инфраструктуре Украины.

Министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что в результате ракетной атаки россиян повреждены около девяти объектов генерации.

НЭК "Укрэнерго" сообщила, что после ракетных атак россиян энергосистема работает сбалансированно, однако восстановление электроснабжения может занять больше времени.

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