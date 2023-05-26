Средняя цена на бензин А-95 снизилась на 9 копеек, до 45,06 грн за литр.

Тенденция к уменьшению цен на топливо держится, хотя и несколько ослабла: в течение недели с 19 по 26 мая топливо в среднем потеряло 2-11 копеек на литре: бензин А-95 - на 9 копеек, А-95+ - на 2 копейки на литре, ДТ - 11 копеек на литре, подешевев до 45,06 грн/л, 47,75 грн/л и 43,66 грн/л соответственно, свидетельствуют данные мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95".

Больше всего цены просели в сети "Овис", причем на все виды горючего: стандартная А-95 - на 2,59 гривни, до 42,90 грн/л; А-95+ - на 69 копеек, до 46,80 грн/л и дизтопливо - на 2 гривни, до 41,99 грн/л.

На 2 грн/л - до 40,99 грн/л - подешевел а-95 также в сети АЗС "Маркет".

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Государственная "Укрнафта", а также премиум-сети на этой неделе от снижения цен на свое топливо воздержались.

Что касается дизтоплива, то оно за семь дней сбросило от 11 до 58 копеек на литре и теперь торгуется в диапазоне 39,28 грн/л (VST) - 47,00 грн/л ("Авиас").

Также уменьшили стоимость ГП такие сети как AMIC, U.GO, "БРСМ-Нафта", Chipo и другие.

Цены на топливо в Украине - что сообщалось ранее

Напомним, две недели назад, по данным мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95", премиальные сети АЗС ОККО и WOG за неделю с 5 по 12 мая снизили цены на бензин марки А-95 на 2 грн, до 46,99 грн за литр. При этом, в этих сетях бензин марки А-95 + снизился на 1,01 грн, до 49,99, а дизтопливо на 3 грн, до 44,99 грн/л соответственно.

После этого топливо всего за несколько дней в среднем подешевело на 12-73 копеек. В частности, бензины А-95 подешевел на 53 копейки, А-95+ - на 12 копеек, ДТ - на 73 копейки (до 45,16 грн/л, 47,76 грн/л и 43,77 грн/л соответственно).

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