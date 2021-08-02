Такой рост стал следствием решения НКРЭКУ о повышение предельных цен продажи электричества.

Средневзвешенная цена электроэнергии в Украине на рынке "на сутки вперед" (РСВ) по состоянию на 2 августа достигла 2578,5 грн за МВт-ч.

Об этом свидетельствуют данные госпредприятия "Оператор рынка".

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Таким образом, на рынке "на сутки вперед" в торговой зоне "Объединенная энергосистема Украины" цена на электроэнергию достигла нового максимума за время работы нового рынка электрической энергии. Относительно периода поставки на 1 августа цена выросла на 21,6%.

При этом в июле этот показатель не превышал 1736 грн за МВт-ч.

Средневзвешенная цена электрической энергии в торговой зоне "Бурштынский остров", производящей электроэнергию для Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской областей, составила 1719,5 грн за МВт-ч. Относительно периода поставки на 1 августа цена выросла на 3,5%.

Такой рост цен стал следствием решения Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), о повышении максимальных предельных цен продажи электричества.

30 июля цены были повышены: для ночной зоны (с 23:00 до 07:00) – с 1243,71 до 2000 грн за МВт-ч, для дневной зоны (с 07:00 до 23:00) – с 2655,99 до 4000 грн за МВт-ч.

Цена на электроэнергию: что необходимо знать

Рост цен на оптовом рынке электрической энергии больше всего отражается на промышленных предприятиях, что делает их продукцию на международной арене неконкурентоспособной.

Повышение стоимости электричества в конечном счете вынуждает предпринимателей повышать цены на свою продукцию.

Цена электричества для населения останется неизменной на уровне 1,68 грн за кВт-ч, но рост электротарифов для промышленности спровоцирует рост цен на товары и услуги.

1 июля 2020 года в Украине заработал новый рынок электроэнергии в соответствии с Законом «О рынке электроэнергии», который был принят в апреле 2017 года.

Рынок «на сутки вперед» - это рынок купли-продажи объемов электроэнергии с периодом покрытия – следующие сутки, на котором все сделки согласовываются с оператором системы передачи. Эти сделки проводятся за день до периода покрытия.

Автор: Анна Бредихина