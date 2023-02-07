Исключение составляют Днепропетровская и Донецкая области, которые присоединятся к программе обмена ламп 9 февраля.

Отныне обменять лампы накаливания на новые LED-лампы можно в отделениях "Укрпочты" в городах и поселках городского типа по всей стране, кроме Днепропетровской и Донецкой областей, которые приобщаются к программе обмена ламп 9 февраля.

"Уже с сегодняшнего дня, 7 февраля, программа ЕС и правительства по замене ламп накаливания на энергосберегающие реализуется дополнительно еще в более 1300 городских отделениях "Укрпочты" (без учета почти 900 отделений в областных центрах, где лампы можно обменять с 30 января)", - говорится в сообщении пресс-службы "Укрпочты".

Отмечается, что дополнительно до 4 млн ламп, которые получили областные центры, еще около 6 млн LED-ламп будут распределены по остальным городам и поселкам городского типа. А уже к концу февраля, благодаря передвижным отделениям "Укрпочты", лампы должны поступить и в самые маленькие села по всей стране.

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В пресс-службе также отметили, что по состоянию на 7 февраля украинцы обменяли уже 1,5 млн старых ламп на новые. Так киевляне обменяли уже более 244 тыс. ламп. Далее идут Днепр – 133 тыс., Харьков – 94 тыс., Львов – 97 тыс., а также к городам-лидерам присоединились Запорожская и Черкасская области, в которых на данный момент зафиксировано уже 90 тыс. и 92 тыс. обменных ламп.

Программа по обмену старых лампочек на новые: подробности

13 декабря 2022 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что дефицит энергосистемы Украины могли бы существенно перекрыть 50 миллионов энергосберегающих LED-ламп, приобретение которых могут профинансировать международные партнеры.

30 января в Украине стартовала государственная программа, в рамках которой каждый гражданин может заменить в отделениях "Укрпочты" пять старых ламп накаливания на такое же количество LED-ламп.