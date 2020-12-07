Тарифы на абонплату на голубое топливо пересчитают для всех украинских облгазов.

В Украине облгазы пересчитали размер абонплаты на голубое топливо, а профильная комиссия уже утвердила часть цен.

Об этом сообщает "Обозреватель".

Читайте такжеЖурналисты рассказали, куда обращаться потребителю, получающему газ низкого качества

"В результате суммы в платежках увеличатся в разы. К примеру, "Тернопольгаз" будет брать вместо 1,03 гривни - 2,34 за каждый кубометр, а "Киевоблгаз" - 1,55 гривни вместо 81 копейки", - говорится в сообщении.

Кто и сколько заплатит

Отмечается, что тарифы на абонплату пересчитают для всех облгазов. К примеру, "Тернопольгазу" уже согласовали повышение цены с 1,03 до 2,34 гривни за кубометр. Если вы пользуетесь их услугами и платите за 70 кубов в месяц, то до 1 января нужно платить 72,1 гривни, а уже с нового года – 163,8 гривни.

"То есть суммы в платежках вырастут более чем в два раза! "Киевоблгаз" повысит свои тарифы с 0,81 до 1,55 гривни за куб, "Полтавагаз" – с 1,09 до 2,07 гривни", - подчеркивает издание.

Как пересчитают абонплату

"Донецкоблгаз" – с 0,84 до 1,11;

"Киевгаз" – с 0,28 до 0,32;

"Киевоблгаз" – с 0,81 до 1,55;

"Кировоградгаз" – с 0,87 до 1,75;

"Кременчуггаз" – с 0,29 до 0,43;

"Луганскгаз" – с 0,92 до 1,13;

"Одессагаз" – с 0,79 до 0,89;

"Полтавагаз" – с 1,09 до 2,07;

"Тернопольгаз" – с 1,03 до 2,34;

"Херсонгаз" – с 0,94 до 1,80;

"Черкассыгаз" – с 0,48 до 0,59.

Процесс утверждения тарифов в разных областях Украины продолжается. Рост цен связан с целым рядом факторов. У "Тернопольгаза", например, объем заказанной мощности сократится с 399 до 276 миллионов кубометров. Расходы при этом не изменятся. То есть нагрузка на каждый кубометр газа увеличится и платить придется больше. Общая себестоимость вырастет с 395,8 до 572,2 миллиона гривень.

с 2020 года тариф на газ разделили на две составляющие: за само голубое топливо и за его доставку и распределение (абонплата);

абонплату нужно вносить ежемесячно, даже если вообще не пользовались газом;

размер абонплаты зависит от объемов потребления в "газовый" сезон (с октября по октябрь прошедшего года);

если за "газовый сезон" потратили 700 кубов, то абонплату нужно будет вносить за 50 кубометров в месяц (общий объем делится на 12 месяцев).

Также больше денег приходится тратить на заработные платы, на обслуживание и ремонт счетчиков, на ремонт коммуникаций. Все это отображается и на конечных суммах в платежках.

"Здесь нужно искать компромисс. Из-за бездарной политики Нацкомиссии по энергетике и коммунальным услугам (НКРЭКУ) облгазы загнали в долги. Проблема долго остается и ее надо решать. Для понимания, сейчас это 25 миллиардов", - рассказал замглавы профильного комитета Рады Алексей Кучеренко.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН