Ремонтные бригады, выехавшие на место, обнаружили на линии пораженного током мужчину.

Вчера из-за несчастного случая отключилась линия электропередачи в спальном районе Киева. Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики Украины.

"Вчера, 14 мая, была зафиксирована внештатная ситуация в Киеве - произошло отключение линии электропередачи на Троещине. Ремонтные бригады, выехавшие на место, обнаружили на линии пораженного током пострадавшего - мужчину 1991 года рождения, который ловил рыбу в запрещенной зоне. Каретой скорой помощи он направлен в медицинское учреждение. Работа линии стабилизирована", - говорится в сообщении.

Кроме того, энергетики продолжают фиксировать повреждения инфраструктуры в результате постоянных вражеских обстрелов на прифронтовых и приграничных с РФ территориях. В частности, без электроснабжения остается часть потребителей в Донецкой, Запорожской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях.

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Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус в эфире информационного телемарафона рассказал о нагрузках и рисках для энергосистемы во время летнего периода.

Он отметил, что именно в жаркий период наступает второй пик по потреблению электроэнергии, однако риск возвращения к массированным отключениям света минимален.