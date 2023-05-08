Герман Галущенко отметил, что сейчас энергосистема работает, полностью обеспечивая потребление.

В сети появилась информация, что в мае якобы снова могут ввести графики отключения света. В Министерстве энергетики опровергли это сообщение.

"В последние дни в некоторых СМИ распространяется недостоверная информация о якобы введении в мае графиков ограничений поставок электроэнергии бытовым потребителям. Министерство энергетики Украины официально заявляет: эта информация не соответствует действительности. Введение никаких графиков ограничений поставки электроэнергии не планируется", - говорится в сообщении Минэнерго в Telegram-канале.

В ведомстве указали, что стартовала подготовка энергосистемы к грядущему отопительному сезону, уже составлен оптимизированный график ремонтов. В связи с этим отключения света могут происходить исключительно в результате повреждения объектов генерации и сетевой инфраструктуры.

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"Почти три месяца, несмотря на террор врага и обстрелы объектов энергетической инфраструктуры, энергосистема работает, полностью обеспечивая потребление. Благодаря слаженной работе всех видов генерации удалось отменить ограничение поставок электроэнергии потребителям", - подытожил министр энергетики Герман Галущенко.

Отключения света в Украине - последние новости

5 мая в Министерстве энергетики Украины сообщили, что россияне обстреляли электростанцию в Донецкой области. Из-за ударов оккупантов остались без света жители Запорожской, Сумской, Черниговской, Харьковской, Херсонской областях.

Кроме того, отключение электроэнергии произошло и в Киевской области. В Ирпенском районе из-за технологических нарушений без света остались более 18 тысяч абонентов

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