Сейчас цены на газ в Европе и Украине снова начали расти.

Председатель партии "Слуга народа" Елена Шуляк считает, что тарифы на газ в Украине являются небольшими.

Об этом она заявила в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

По ее словам, нынешняя ситуация с ценами на газ сложилась из-за действий Российской Федерации. От них страдает не только Украина, но и другие европейские страны.

"На сегодня тепло в домах наших граждан есть. Тарифы на газ являются постоянными и небольшими и государство их на сегодня может обеспечить", - сказала Шуляк.

Читайте такжеВ Офисе президента рассказали о ситуации с углем в УкраинеРанее сообщалось, что спотовые цены на газ в Европе на январь выросли до 1350 долларов за тысячу кубометров.

Это на 20% выше, чем средняя спотовая стоимость на декабрь.

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Автор: Дмитрий Хилюк