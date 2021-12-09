В частности, цена на газ будет более чем вдвое ниже, чем в четвертом квартале, но выше, чем в предыдущие несколько лет.

Национальный банк Украины (НБУ) в своих прогнозах на 2022 год закладывает среднюю цену природного газа на уровне около 460 долларов за тысячу кубометров, и на нефть - 67 долларов за баррель марки Brent.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель председателя НБУ Сергей Николайчук на брифинге в Киеве.

"За газом мы как раз наблюдаем пик цен, точнее, пик был месяца два назад. В следующем году - и особенно в первой половине - мы ожидаем их дальнейшую коррекцию. Но в целом цена будет около 460 долларов. Это более чем вдвое ниже, чем в четвертом квартале, но выше, чем за предыдущие несколько лет", - сказал он.

При этом Николайчук спрогнозировал, что цены на нефть будут близки к текущему уровню, но НБУ закладывает в свои прогнозы цену 67 долларов за баррель для марки Brent.

Читайте такжеНацбанк обнародовал прогноз инфляции на следующий год: что будет с ценамиКак сообщал УНИАН, средняя цена импортного природного газа в Украине в ноябре 2021 года по сравнению с октябрем выросла на 6,5% и составила 730,65 доллара или 19,2 тысячи гривень за тысячу кубометров. Стоимость нефти марки Brent на 9 декабря составляла почти 75 долларов за баррель. В начале ноября цена превышала 85 долларов за баррель.

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг приняла решение относительно цен на газ, которые будут установлены для потребителей поставщика "последней надежды".

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Автор: Анна Бредихина