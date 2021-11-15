Расчет за потребленный газ будет основываться на показателях теплоты сгорания топлива.

С 1 мая 2022 года в платежках за газ кубометры использованного газа заменят энергетическими единицами – киловатт-часами.

Об этом говорится в материале УНИАН.

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Новые правила призваны внедрить в Украине европейскую модель учета энергоресурсов и ввести справедливую оплату за используемый нами газ.

"С 1 мая 2022 года кубометры в квитанциях заменят киловатт-часами. В ЕС потребители платят не за кубометр газа, а за количество энергии, которую можно извлечь из кубометра при его сжигании. Теперь и украинцы будут платить за качество", – пояснил заместитель министра энергетики Максим Немчинов.

Расчет за потребленный газ будет основываться на показателях теплоты сгорания топлива. Эти показатели зависят от газовой скважины, в который он был добыт.

Более справедливым этот подход считается потому, что в цене голубого топлива будет автоматически учитываться его качество: граждане и организации будут платить за потребленную энергию, а не за объем. Тем самым решается проблема, когда потребители платят одинаковую цену за газ с разной калорийностью в разных регионах страны.

Кроме того, по словам инициаторов закона, новые правила отменяют скандальные "морозные" коэффициенты, которые газораспределительные компании вписывают в платежки граждан за приведение к стандартным условиям.

По мнению гендиректора "Оператор ГТС Украины" Сергея Макогона, переход на энергетические единицы – важный шаг для Украины, который будет способствовать дальнейшей интеграции нашей страны в европейский рынок газа.

"Переход на энергоединицы поставит точку в спорах о температурных коэффициентах и ​​недостаточном качестве газа. Ведь учет в киловатт-часах, в отличие от кубометров, учитывает теплотворность газа. То есть, потребители будут платить за энергию, которую они использовали, а не за кубометры", – отметил Макогон.

Кроме того, по его словам, потребители будут вести учет газа и электричества одинаково – в киловатт-часах. Это позволит сразу сравнивать стоимость энергоресурсов и выбирать более выгодный вариант в приготовлении пищи, подогреве воды или отоплении.

Цена на газ:

Средняя цена импортного природного газа в Украине в октябре 2021 года, по сравнению с сентябрем выросла на 26% и составила 685,67 долл., или 18 тысяч грн за тысячу кубометров.

При этом для бытовых потребителей действовала годовая предложение цены газа от 7,96 до 13,5 грн за кубометр, а для предприятий теплокоммунэнерго "Нафтогаз Украины" предлагает контракты по цене 7,42 грн за кубометр на первый год.

С 1 октября для украинцев, потребляющих до 250 кВт-ч в месяц, тариф составлял 1,44 грн за кВт-ч. По данным Министерства энергетики, таких потребителей в нашей стране большинство – 80%.

В то же время для домохозяйств, потребляющих более 250 кВт-ч в месяц, цена оставалась неизменной – 1,68 грн за кВт-ч за все потребленное электричество.

12 ноября 2021 года Кабмин обнародовал цены на газ и электроэнергию на отопительный сезон 2021-2022.

Автор: Анна Бредихина