Украина рассчитывает на то, что при необходимости сможет увеличить импорт природного газа через территорию Словакии.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга по результатам встречи с премьер-министром Словацкой Республики Эдуардом Хегером на Закарпатье заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Читайте такжеВ "Нафтогазе" заявили, что Украина может отказаться от импорта газа за 5 лет и назвали условия
"Словакия является одним из ключевых партнеров Украины в сфере энергетики. Сегодня мы обсудили возможности увеличения поставок природного газа в Украину через территорию Словацкой Республики. Это может происходить в соответствии с договоренностями операторов газотранспортных систем наших стран", - сказал он.
Также Шмыгаль выразил уверенность, что Словакия будет способствовать синхронизации объединенной энергетической системы Украины с энергосистемой континентальной Европы ENTSO-E.
"Объединение наших рынков значительно повысит уровень энергетической безопасности всей Центрально-Восточной Европы", - сказал он.
Добыча газа в Украине:
- Украина ежегодно потребляет примерно 30 млрд куб.м газа, из них 14 млрд кубов добывает государственная компания "Укргаздобыча", 6 млрд куб. м-добывают частные компании, а еще 10 млрд куб. м. импортируется из стран Европы.
- НАК "Нафтогаз Украины" ставит перед собой задачу увеличить добычу природного газа в ближайшие десять лет в 1,8 раза, до 24 млрд куб. об.
- Шмыгаль заявил, что осенне-зимний период 2021-2022 годов будет сложным для Украины и граждан.
- 20 октября 2021 года в "Нафтогазе" заявили, что Украина может отказаться от импорта газа за 5 лет и назвали условия.