Это может происходить в соответствии с договоренностями операторов газотранспортных систем стран.

Украина рассчитывает на то, что при необходимости сможет увеличить импорт природного газа через территорию Словакии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга по результатам встречи с премьер-министром Словацкой Республики Эдуардом Хегером на Закарпатье заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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"Словакия является одним из ключевых партнеров Украины в сфере энергетики. Сегодня мы обсудили возможности увеличения поставок природного газа в Украину через территорию Словацкой Республики. Это может происходить в соответствии с договоренностями операторов газотранспортных систем наших стран", - сказал он.

Также Шмыгаль выразил уверенность, что Словакия будет способствовать синхронизации объединенной энергетической системы Украины с энергосистемой континентальной Европы ENTSO-E.

"Объединение наших рынков значительно повысит уровень энергетической безопасности всей Центрально-Восточной Европы", - сказал он.

Добыча газа в Украине:

Украина ежегодно потребляет примерно 30 млрд куб.м газа, из них 14 млрд кубов добывает государственная компания "Укргаздобыча", 6 млрд куб. м-добывают частные компании, а еще 10 млрд куб. м. импортируется из стран Европы.

НАК "Нафтогаз Украины" ставит перед собой задачу увеличить добычу природного газа в ближайшие десять лет в 1,8 раза, до 24 млрд куб. об.

Шмыгаль заявил, что осенне-зимний период 2021-2022 годов будет сложным для Украины и граждан.

20 октября 2021 года в "Нафтогазе" заявили, что Украина может отказаться от импорта газа за 5 лет и назвали условия.

Автор: Дмитрий Шварц