Решением вернуть России турбину недовольны как Киев, так и оппозиционные консерваторы, а также новые демократы.

Двух министров и трех послов вызвали в парламент для разъяснений о возврате России турбины для "Северного потока".

Об этом пишет Politico.

Во время пятничной встречи комитет иностранных дел Палаты общин согласился вызвать министра иностранных дел Мелани Жоли и министра природных ресурсов Джонатана Уилкинсона, чтобы они объяснили, почему правительство решило отказаться от санкций в отношении России и вернуть части трубопровода "Северный поток".

Комитет, в том числе, заслушает посла Украины Юлию Ковалив, посла Германии Сабин Спарвассер и посла ЕС Мелиту Габрич.

Сообщается, что решением вернуть России турбину недовольны как Киев, так и оппозиционные консерваторы, а также новые демократы.

Напомним, 10 июля Канада согласилась вернуть турбину для газопровода "Северный поток-1", которая находилась на заводе "Дорваль" и не транспортировалась из-за санкций против России. На отправке оборудования настаивала Германия.

США и Европейский Союз поддержали решение Канады, а вот Украина призвала его отменить. По словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, такой шаг поставит Россию в победную позицию и лишь добавит проблем.

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