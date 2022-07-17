Двух министров и трех послов вызвали в парламент для разъяснений о возврате России турбины для "Северного потока".
Об этом пишет Politico.
Во время пятничной встречи комитет иностранных дел Палаты общин согласился вызвать министра иностранных дел Мелани Жоли и министра природных ресурсов Джонатана Уилкинсона, чтобы они объяснили, почему правительство решило отказаться от санкций в отношении России и вернуть части трубопровода "Северный поток".
Комитет, в том числе, заслушает посла Украины Юлию Ковалив, посла Германии Сабин Спарвассер и посла ЕС Мелиту Габрич.
Сообщается, что решением вернуть России турбину недовольны как Киев, так и оппозиционные консерваторы, а также новые демократы.
Напомним, 10 июля Канада согласилась вернуть турбину для газопровода "Северный поток-1", которая находилась на заводе "Дорваль" и не транспортировалась из-за санкций против России. На отправке оборудования настаивала Германия.
США и Европейский Союз поддержали решение Канады, а вот Украина призвала его отменить. По словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, такой шаг поставит Россию в победную позицию и лишь добавит проблем.
Вас также могут заинтересовать новости:
- Автогаз на украинских АЗС значительно подешевел
- Впервые за 6 лет Европа обошла Азию по покупке американской нефти - Bloomberg
- Расслабляться рано: что будет с бензином и дизелем осенью