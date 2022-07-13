Новый договор предусматривает обслуживание шести единиц турбин.

Договор касательно ремонта турбин "Северного потока-1", который принадлежит России, на территории Канады охватывает два года. Согласно условиям сделки, в стране смогут обслужить шесть единиц упомянутого оборудования. Это гораздо большая договоренность, чем сообщалось ранее.

Соответствующей информацией поделилось издание The Globe and Mail со ссылкой на два источника в канадских властях.

По сведениям портала, Министерство внутренних дел государства освободило германского промышленного гиганта Siemens Energy от санкций против России на два года. Это позволит компании отправлять турбины для газопровода "Северный поток-1" на предприятия Siemens Canada в Монреале для регулярного ремонта и обслуживания. Один из чиновников подтвердил, что Канада оставила за собой право в любой момент отозвать освобождение от санкций, которое получила Siemens Energy.

По словам источников, одну турбину, находившуюся в Монреале из-за ограничений, отправят в Европу. А остальные пять пришлют на объекты Siemens Canada в течение двух лет. После ремонта и обслуживания турбины будут транспортировать в Германию, а оттуда — в Россию. Из-за непрямого маршрута Канада сможет сказать, что не нарушала санкций.

Посол Украины в Канаде Юлия Ковалев выразила разочарование двухлетним договором: "Доходы от газа и нефти напрямую поддерживают российскую армию. Тянуть даже в течение двух лет и показывать, что "Газпром" может получить то, что он хочет, это опасный прецедент".

Напомним, 10 июля Канада согласилась вернуть турбину для газопровода "Северный поток-1", которая находилась на заводе "Дорваль" и не транспортировалась из-за санкций против России. На отправке оборудования настаивала Германия.

США и Европейский Союз поддержали решение Канады, а вот Украина призвала его отменить. По словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, такой шаг поставит Россию в победную позицию и лишь добавит проблем.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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