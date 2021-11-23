Португалия стала четвертой страной в Европейском Союзе после Бельгии, Австрии и Швеции, которая сделала это.

Португалия в эти выходные закрыла свою последнюю угольную электростанцию, прекратив таким образом использование загрязняющих материалов в производстве электроэнергии.

Она стала четвертой страной в Европейском Союзе (после Бельгии, Австрии и Швеции), которая сделала это, сообщает Reuters.

Завод Pego, который расположен в центральной Португалии, был вторым по величине источником выбросов углекислого газа в стране.

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Этот шаг сделан на девять лет раньше запланированного Португалией прекращения использования ископаемого топлива в 2030 году.

Отмечается, что хотя 60-70% электроэнергии поступает из возобновляемых источников, Португалия все еще сильно полагается на импортное ископаемое топливо для удовлетворения общих потребностей в энергии. Есть опасения, что завод Pego, которым управляет частная группа Tejo Energia, теперь может быть переоборудован на сжигание древесных гранул, однако экологи предостерегают от этой ошибки.

"Отказаться от угля только для перехода на следующее худшее топливо - это явно не выход. Вместо этого следует сосредоточиться на быстром наращивании наших мощностей возобновляемой энергии из ветра и солнца", - сказал председатель экологической группы Zero Франсиско Феррейра.

На этом фоне в украинском правительстве сегодня заявили, что наше государство пересмотрит свои обязательства по отказу от использования угля в энергетике, которые были взяты во время климатической конференции COP26 в Глазго менее месяца назад, и перенесет сроки их выполнения на более поздний срок.

Как сообщал УНИАН, более 40 стран мира во время климатического саммита COP26 в Глазго согласились постепенно отказаться от использования угля в энергетике. Богатые и большие страны сделают это в 2030-х годах, а меньшие страны – в 2040-х годах. Среди стран, которые договорились прекратить использование угля для производства электроэнергии, такие крупные потребители, как Канада, Польша, Южная Корея, Украина, Индонезия и Вьетнам.

Напомним, украинские угольные электростанции стали лидерами в Европе по выбросам загрязняющих веществ. От сжигания угля для производства электроэнергии три основных загрязняющих вещества выбрасываются в воздух, что угрожает здоровью людей.

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Автор: Александр Топчий