Однако, в тексте итогового коммюнике содержится мало конкретных обязательств.

Лидеры стран-участниц саммита "Большой двадцатки" (G20) признали "ключевое значение" достижения глобальных нулевых выбросов парниковых газов к середине ХХІ века.

Об этом говорится в тексте итогового коммюнике, согласованном в воскресенье, 31 октября, сообщает DW.

Однако в документе содержится мало конкретных обязательств. Кроме того, участники встречи не установили четкий срок для достижения глобальной углеродной нейтральности.

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В то время как США и Европейский Союз ранее поставили перед собой цель выйти на уровень нулевых выбросов к 2050 году, Китай, Россия и Саудовская Аравия намерены добиться углеродной нейтральности лишь к 2060 году. Лидеры этих трех стран лично не присутствовали на встрече в Риме.

Участники саммита заявили, что национальные планы действий по сокращению выбросов парниковых газов необходимо будет доработать "при необходимости".

Они также пообещали прекратить финансирование производства электроэнергии на угольных электростанциях за рубежом до конца текущего года, но конкретной даты для отказа от использования угля лидеры не назвали, пообещав сделать это "как можно скорее".

Страны-участницы призвали к принятию "значимых и эффективных" мер для ограничения глобального потепления в пределах 1,5 градуса по Цельсию.

"Мы признаем, что последствия изменения климата при 1,5 градусах Цельсия намного ниже, чем при 2 градусах. Удержание (потепления) на уровне 1,5 градусов потребует значимых и эффективных действий и приверженности со стороны всех стран", - отмечается в коммюнике.

Эксперты ООН между тем предупреждают, что, если уровень выбросов парниковых газов в мире не будет радикально сокращен, к концу ХХІ века средняя температура на планете повысится на 2,7 градуса по Цельсию, что станет катастрофой с точки зрения климата.

В свою очередь генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш разочарован итогами саммита.

"Я приветствую повторное выражение G20 приверженности решениям на глобальном уровне, но покидаю Рим с неоправдавшимися - однако не похороненными - надеждами", - написал генсек ООН в Twitter.

Как сообщал УНИАН, концентрация парниковых газов в атмосфере Земли в 2020 году установила новый рекорд, а годовые темпы роста превысили средний показатель за 2011-2020 годы. Эта тенденция сохранилась и в 2021 году.

Напомним, саммит стран G20 проходил в Риме в течение двух дней-30 и 31 октября.

В воскресенье, 31 октября, в шотландском городе Глазго открылась глобальная климатическая конференция COP26. Поэтому многие участники саммита G20 отправятся из Рима в Глазго на конференцию ООН по изменению климата.

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Автор: Тамара Отовская