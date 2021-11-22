Обязательство отказаться от угля до 2035 года Украина взяла менее месяца назад на Климатической конференции COP26 в Глазго.

Украина пересмотрит обязательства по отказу от использования угля в энергетике, которые взяты во время климатической конференции COP26 в Глазго.

Об этом сообщила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, которая возглавляла украинскую делегацию на конференции в Глазго, пишет DW.

"Минэнерго попросило время, чтобы скорректировать эти планы, согласно собственных расчетов и энергетической стратегии Украины", - сказала Стефанишина.

При этом она не смогла подробнее объяснить, какой именно будет эта корректировка, предположив, что сроки отказа от сжигания угля на ТЭС могут быть отложены.

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Как сообщал УНИАН, более 40 стран мира во время климатическом саммите COP26 в Глазго согласились постепенно отказаться от использования угля в энергетике. Богатые и большие страны сделают это в 2030-х годах, а меньшие страны – в 2040-х годах. Среди стран, которые договорились прекратить использование угля для производства электроэнергии, такие крупные потребители, как Канада, Польша, Южная Корея, Украина, Индонезия и Вьетнам.

Напомним, украинские угольные электростанции стали лидерами в Европе по выбросам загрязняющих веществ. При сжигании угля для производства электроэнергии три основных загрязняющих вещества выбрасываются в воздух, что угрожает здоровью людей.

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Автор: Александр Топчий