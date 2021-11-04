Соглашение, которое предусматривает обязательство больше не финансировать строительство угольных электростанций, подписали более 40 стран.

Более 40 стран мира во время климатическом саммите COP26 в Глазго согласились постепенно отказаться от использования угля в энергетике.

Более богатые и большие страны сделают это в 2030-х годах, а меньшие страны – в 2040-х, пишет The Guardian.

Среди стран, которые договорились прекратить использование угля для производства электроэнергии, такие крупные потребители, как Канада, Польша, Южная Корея, Украина, Индонезия и Вьетнам.

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При этом некоторые из крупнейших зависимых от угля экономик мира, включая Австралию, Китай, Индию и США, не подписали это соглашение.

Соглашение включает обязательства десятков стран прекратить использование угля, а более 100 финансовых учреждений и других организаций также согласились прекратить инвестиции в угольную отрасль.

Цель "оставить уголь в истории" была ключевым вопросом для Великобритании как хозяина саммита COP26, который имеет целью поставить мир на путь ограничения глобального отопления.

По данным Международного энергетического агентства, использование угля является одной из самых больших причин выбросов парниковых газов, а использование загрязняющего окружающую среду топлива возобновилось после временного снижения выбросов, вызванного прошлогодними карантинами.

Как сообщал УНИАН, украинские угольные электростанции стали лидерами в Европе по выбросам загрязняющих веществ. От сжигания угля для производства электроэнергии три основных загрязняющих вещества выбрасываются в воздух, что угрожает здоровью людей.

Что такое COP26

COP (Conference of Parties) - ежегодная встреча на самом высоком уровне, где представители 197 стран обсуждают масштабные изменения климата и пытаются договориться, какие условия необходимо соблюдать, чтобы не допустить глобальной катастрофы.

Саммит проходит в рамках конвенции ООН об изменении климата - международного договора, подписанного почти 30 лет назад практически всеми странами и территориями Земли. Документ направлен на ограничение влияния человека на климат.

COP26 станет 26-м собранием, с тех пор как договор вступил в силу 21 марта 1994 года. В этом году встреча проходит в Шотландии, в городе Глазго, с 1 по 12 ноября.

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Автор: Александр Топчий