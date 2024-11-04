В прошлом месяце энергетики ДТЭК восстановили свет в домах почти 453 тысяч семей, пострадавших из-за обстрелов в Донецкой, Днепропетровской, Одесской и Киевской областях.

Об этом говорится в сообщении ДТЭК Рината Ахметова.

Отмечается, что в Донецкой области, где сохраняется очень тяжелая ситуация из-за постоянных боевых действий, энергетикам удалось за октябрь восстановить электричество для 219 тысяч семей. Ремонтные бригады ДТЭК ежедневно продолжают восстанавливать сети в прифронтовом регионе - как только позволяет ситуация с безопасностью и военные.

Видео дня

Также враг усилил атаки на Днепропетровщину, где сети тоже получали повреждения практически ежедневно. За месяц здесь удалось восстановить свет для 214,4 тысяч семей. От обстрелов особенно страдает юг области, приближенный к зоне боевых действий.

Кроме того, за октябрь энергетики ДТЭК вернули свет 17,8 тысячам семей жителей Одесской области, дома которых были обесточены в результате очередных вражеских атак.

Не оставляет враг и атаковать Киевскую область, где за последний месяц энергетикам пришлось восстанавливать электричество для 1,6 тысяч семей.

Напомним, в сентябре энергетики ДТЭК восстановили энергоснабжение в дома более 860 тыс. семей, пострадавших из-за обстрелов в Донецкой, Днепропетровской и Одесской областях.