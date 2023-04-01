Сейчас продолжаются ремонты сетей, поврежденных из-за боевых действий.

Генерация электроэнергии полностью обеспечивает потребности потребителей, в Житомирской области возможны ограничения электроснабжения из-за ремонтов сетевой инфраструктуры.

Как заявил министр энергетики Герман Галущенко, генерация с резервом имеет необходимые объемы мощности, чтобы обеспечить потребности потребителей электроэнергии во всех областях Украины.

Как говорится в собщении, на Житомирщине из-за ремонтов сетевой инфраструктуры возможны ограничения электроснабжения для некоторых категорий потребителей.

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Сейчас продолжаются ремонты сетей, поврежденных из-за боевых действий.

Министр добавил, что в Донецкой области восстановлено электроснабжение для 21 тысячи потребителей.

Ситуация в энергетике

29 марта 2023 года из-за ухудшения погоды в Киевской области произошли аварийные отключения света. Больше всего отключений было зафиксировано в Вышгородском, Киево-Святошинском и Васильковском энергоузлах. Были обесточены около 60 населенных пунктов. Без света остались более 30 тысяч клиентов.

В тот же день, 29 марта 2023 года, из-за непогоды начались отключения света в 12 областях Украины.

28 марта 2023 года в "Укрэнерго" заявили, что Украине точно должно хватить электроэнергии для обеспечения потребностей потребителей на ближайшие шесть месяцев.

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