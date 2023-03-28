В НЭК считают, что в весенние и летние месяцы в украинской энергосистеме будет сбалансированная ситуация.

Украине точно должно хватить электроэнергии для обеспечения потребностей потребителей на ближайшие шесть месяцев.

Об этом сообщил председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в эфире телемарафона. Он убежден, что в ближайшие полгода ситуация будет сбалансирована.

"Украинская энергосистема является частью европейской, а значит, у нас будет возможность импортировать электроэнергию, если нам не хватит своей, и это очень важный фактор энергетической безопасности страны. Поэтому в весенние и летние месяцы, думаю, у нас будет сбалансированная ситуация в энергосистеме", - пояснил Кудрицкий.

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По словам председателя правления, Украине необходимо подготовиться к следующей зиме. Речь идет в первую очередь о возобновлении работы поврежденных энергоблоков на тепловых и гидроэлектростанциях и максимальной мобилизации всех ресурсов энергосистемы.

Украинская энергетика

Российские оккупанты с октября 2022 года совершили десятки ракетных и Дроновых атак на украинские энергетические объекты. Вследствие этого в энергосистеме возник дефицит электроэнергии и даже были случаи блэкаута.

За январь-сентябрь Украина в 2,3 раза увеличила доход от экспорта электроэнергии в Европу, заработав на этом 429,12 млн долл.

Сейчас уже второй месяц подряд в энергосистеме Украины нет дефицита электроэнергии.

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