Украине точно должно хватить электроэнергии для обеспечения потребностей потребителей на ближайшие шесть месяцев.
Об этом сообщил председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в эфире телемарафона. Он убежден, что в ближайшие полгода ситуация будет сбалансирована.
"Украинская энергосистема является частью европейской, а значит, у нас будет возможность импортировать электроэнергию, если нам не хватит своей, и это очень важный фактор энергетической безопасности страны. Поэтому в весенние и летние месяцы, думаю, у нас будет сбалансированная ситуация в энергосистеме", - пояснил Кудрицкий.
По словам председателя правления, Украине необходимо подготовиться к следующей зиме. Речь идет в первую очередь о возобновлении работы поврежденных энергоблоков на тепловых и гидроэлектростанциях и максимальной мобилизации всех ресурсов энергосистемы.
Украинская энергетика
Российские оккупанты с октября 2022 года совершили десятки ракетных и Дроновых атак на украинские энергетические объекты. Вследствие этого в энергосистеме возник дефицит электроэнергии и даже были случаи блэкаута.
За январь-сентябрь Украина в 2,3 раза увеличила доход от экспорта электроэнергии в Европу, заработав на этом 429,12 млн долл.
Сейчас уже второй месяц подряд в энергосистеме Украины нет дефицита электроэнергии.