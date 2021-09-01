Если владелец квартиры не хочет платить по показаниям прибора домового учета, то он может установить квартирный газовый счетчик за свои средства.

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКУ), дала разъяснения, за чей счет должны быть установлены газовые счетчики в домах у бытовых потребителей.

Об этом регулятор сообщил в ответ на запрос УНИАН.

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Отмечается, что согласно закону "Об обеспечении коммерческого учета природного газа", субъекты хозяйствования, осуществляющие распределение природного газа на соответствующей территории, обязаны обеспечить установку счетчиков газа для населения, проживающего в квартирах и частных домах, в которых газ используется только для приготовления пищи – до 1 января 2023 года.

Согласно данным регулятора, на 1 июля 2021 года в Украине не обеспечены приборами учета более 1 миллиона потребителей.

Кроме того, Нацкомиссия сообщает, что финансирование работ по оснащению счетчиками газа населения осуществляется за счет средств субъектов хозяйствования, осуществляющих распределение природного газа на соответствующей территории, средств соответствующего бюджета (кроме местных бюджетов) и других источников, не запрещенных законом.

При этом, НКРЕКУ обращает внимание, что установка счетчиков за счет газораспределительного предприятия предусмотрено лишь там, где не были установлены общедомовые счетчики.

Также регулятор отметил, что в случае несогласия владельца квартиры рассчитываться за потребленный газ по показаниям домового учета, он может установить квартирный счетчик газа отдельно на квартиру за собственные средства.

Установка счетчиков: что необходимо знать

Верховная Рада в конце 2017 года перенесла предельные сроки оснащения всех потребителей индивидуальными счетчиками с 1 января 2018 года на 1 января 2021 года.

Весной 2020 года в Министерстве энергетики сообщили, что потребители, которые используют газ только для приготовления пищи, с января 2021 года будут получать голубое топливо только при наличии приборов учета, должны быть установлены газораспределительной компанией или за счет средств бюджета.

17 февраля 2021 года законопроект №4248-1 был принят в первом чтении.

5 марта 2021 года Верховная Рада Украины приняла закон, которым продлевается срок установки счетчиков потребления природного газа на два года, до 1 января 2023 года.

По предварительным оценкам, таких домохозяйств без счетчиков в Украине более 2 миллионов.

Ранее Верховная Рада уже переносила конечные сроки оборудования всех потребителей индивидуальными счетчиками с 1 января 2018 года на 1 января 2021 года.

25 марта 2021 года Зеленский подписал закон о сроках установки газовых счетчиков.

Автор: Анна Бредихина