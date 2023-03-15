В целом производства электроэнергии в настоящее время достаточно для покрытия потребления.

На Житомирщине, Харьковщине, Полтавщине, Сумщине, Киевщине и в Киеве могут применяться отключения для избежания аварий на энергосетях.

Как сообщает Укрэнерго, сейчас работают все виды украинских электростанций. Поскольку продолжается половодье, активно работают гидроэлектростанции.

"Выработки электроэнергии достаточно для покрытия потребления. Возобновлена работа одного из энергоблоков электростанций, что несколько увеличило доступный объем генерирующих мощностей в энергосистеме. Также продолжается незначительный импорт электроэнергии", - отметили в "Укрэнерго".

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В то же время сообщается, что сохраняются сетевые ограничения на Житомирщине и Харьковщине, где в результате последней ракетной атаки россиян 9 марта были нанесены самые тяжелые повреждения сетям.

Также все еще имеются сетевые ограничения на Полтавщине, Сумщине, Киевщине и в Киеве.

"В связи с этим во время роста потребления в этих регионах возможны ограничения для избежания перегрузки имеющегося в работе оборудования и аварий", - отмечают в компании.

Энергетики отмечают, что для восстановления надежности электроснабжения крупных областных центров до уровня, который был в энергосистеме до полномасштабного вторжения, нужно больше времени. Специалисты круглосуточно работают над этим.

"В других регионах ограничений в сетях "Укрэнерго", которые бы приводили к необходимости ограничения потребителей, нет. Лимиты потребления в области не доводились", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что сложной остается ситуация в регионах вдоль линии фронта. В частности, вчера повреждены объекты энергетической инфраструктуры на Донетчине, а также на Херсонщине.

В Одесской области "Укрэнерго" завершило аварийно-восстановительные работы. Продолжаются работы по повышению надежности питания.

Также продолжаются восстановительные работы на всех объектах "Укрэнерго", поврежденных российскими атаками.

Россияне в течение этой зимы нанесли 15 массированных ракетных и 18 атак БпЛА по энергообъектам. Почти все ключевые подстанции магистральных сетей "Укрэнерго" были атакованы по меньшей мере по 3-4 раза, прилетело более 200 ракет и дронов, которые нанесли тяжелые повреждения оборудованию.

Удары по энергосистеме

Как сообщал УНИАН, 9 марта российские военные в очередной раз нанесли массированный ракетный удар по Украине. Атака продолжалась более шести часов.

Оккупанты атаковали Днепропетровскую, Житомирскую, Кировоградскую, Харьковскую, Сумскую, Винницкую, Львовскую, Ивано-Франковскую, Одесскую, Запорожскую области и Киев. После атаки и повреждений энергообъектов самая сложная ситуация с электроснабжением возникла в Харьковской и Житомирской областях.

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