Враг производил эти ракеты годами, а некоторые - десятилетиями.

Начиная с осени прошлого года, когда российские оккупанты начали наносить массированные удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины, Силы противовоздушной обороны сбили почти 700 вражеских ракет.

"У нас только с 11 сентября по сегодняшний день около 700 ракет, сбитых противовоздушной обороной, не считая дронов-камикадзе, их тоже более 650 было сбито. Еще не сбитые туда добавляем. Министр обороны, когда встречался со своим норвежским коллегой, заявлял, что 820 только крылатых и баллистических ракет с момента массированных атак критической инфраструктуры с сентября прошлого года применены врагом. Это огромный потенциал, который надо восстанавливать, они те ракеты изготавливали годами, а некоторые - десятилетиями", - сообщил спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона.

Массированные атаки по объектам энергетики - что надо знать

Всего враг уже 15 раз наносил массированный ракетный удар по объектам энергетической инфраструктуры и 18 раз атаковал дронами. Последняя атака длилась более 6 часов и произошла 9 марта.

Видео дня

В Генеральном штабе ВСУ сообщали, что враг во время последнего обстрела выпустил 84 ракеты разного типа. В результате удара было повреждено несколько энергообъектов. Самая сложная ситуация с электроснабжением наблюдалась в Харьковской и Житомирской областях. Стабилизационные отключения также происходит на Киевщине.

Вас также могут заинтересовать новости: