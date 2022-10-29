Трипольская ТЭС является одной из крупнейших производителей электрической и тепловой энергии в Киевской области.

Трипольская ТЭС ПАО "Центрэнерго" не выполнила обязательства по полной и своевременной оплате полученного энергоресурса и обязательства по поставке электроэнергии, в связи с чем было принято решение о прекращении НАК "Нафтогаз Украины" поставок газа.

Об этом сообщает "Экономическая правда" со ссылкой на заявление пресс-службы "Нафтогаз Украины".

"По состоянию на сегодня Трипольская ТЭС ПАО "Центрэнерго" включена в Реестр потребителей поставщика "последней надежды". Общий размер задолженности ПАО "Центрэнерго" за потребленный газ перед ООО "ГК "Нафтогаз Украины" составляет 2,757 млрд грн", — отметили в "Нафтогазе".

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На основании заключенных с ПАО "Центрэнерго" двусторонних договоров купли-продажи электрической энергии, были осуществлены предварительные оплаты за электрическую энергию за март 2022 года, 4 квартал 2022 года и 1 квартал 2023 года.

При этом, в "Нафтогаз" отмечают, что ПАО "Центрэнерго" не выполнило свои договорные обязательства и отказалось от поставок электроэнергии на сумму 1,8 млрд грн.

Трипольская ТЭС, по состоянию на сегодня, отсутствует в перечне потребителей электрической энергии и природного газа, которые не относятся к категории бытовых потребителей и выполняют жизненно важные функции для обеспечения обороноспособности Украины.

Основным топливом Трипольской ТЭС для осуществления своей деятельности является уголь, а резервными - мазут и газ.

Ситуация с Трипольской ТЭС:

Трипольская ТЭС является одной из крупнейших производителей электрической и тепловой энергии в Киевской области.

29 октября 2022 года "Киевоблгаз" получил поручение от НАК "Нафтогаз Украины" прекратить поставки газа на Трипольскую ТЭС. В обращении отмечается, что "Киевоблгаз" вынужден был начать процедуру отключения от газоснабжения Трипольской ТЭС уже утром 30 октября.

Удар по энергосистеме Украины:

10 октября Россия начала атаки на ряд областей Украины. Зафиксированы массовые попадания в объекты критической инфраструктуры.

По всей Украине начали отключать свет. Оккупанты повредили 30% энергетической инфраструктуры Украины.

Уничтожение критической инфраструктуры Украины продолжается.

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