Трипольская ТЭС является одной из крупнейших производителей электрической и тепловой энергии в Киевской области.

"Киевоблгаз" получил поручение от НАК "Нафтогаз Украины" прекратить поставки газа на Трипольскую ТЭС.

Об этом сообщил народный депутат и председатель временной специальной комиссии Верховной Рады по кризисным явлениям на энергорынке Алексей Кучеренко в Facebook.

"НАК" Нафтогаз" дал команду "Киевоблгазу" прекратить поставки газа на Трипольскую ТЭС, которая производит критическую для Киева и области электроэнергию", – написал он.

В обращении отмечается, что "Киевоблгаз" вынужден был начать процедуру отключения от газоснабжения Трипольской ТЭС уже утром 30 октября.

Справка УНИАН. Трипольская ТЭС является одной из крупнейших производителей электрической и тепловой энергии в Киевской области.

Массированные удары России по критической инфраструктуре

10 октября в результате российских атак в Украине была разрушена треть электростанций, что стало причиной масштабных отключений электроснабжения. Поэтому власть призвала украинцев к сознательному потреблению электроэнергии в пиковые часы.

19 октября советник министра по вопросам энергетики Александр Харченко сообщил, что около 40% энергетической инфраструктуры Украины серьезно повреждено.

Впоследствии в Офисе президента анонсировали с 20 октября по всей стране ограничения на поставку электрической энергии, а также необходимость, начиная с 07:00 до 23:00, минимизировать пользование электроэнергией.

В ночь на 27 октября российские оккупанты совершили более 6 атак дронами-"шахедами" по территории Киевщины. В результате в Киеве и области возник дефицит мощности в размере 30% потребления.

27 октября глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба предупредил жителей области о возможных долговременных, а именно более 4 часов, отключений электроэнергии.

Вечером 28 октября генеральный директор YASNO Сергей Коваленко сообщил, что из-за вынужденного отключения электроснабжения в столице без света днем оставались около миллиона жителей.

Он добавил, что пока сроков восстановления нормального снабжения нет.

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