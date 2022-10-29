"Киевоблгаз" получил поручение от НАК "Нафтогаз Украины" прекратить поставки газа на Трипольскую ТЭС.
Об этом сообщил народный депутат и председатель временной специальной комиссии Верховной Рады по кризисным явлениям на энергорынке Алексей Кучеренко в Facebook.
"НАК" Нафтогаз" дал команду "Киевоблгазу" прекратить поставки газа на Трипольскую ТЭС, которая производит критическую для Киева и области электроэнергию", – написал он.
В обращении отмечается, что "Киевоблгаз" вынужден был начать процедуру отключения от газоснабжения Трипольской ТЭС уже утром 30 октября.
Справка УНИАН. Трипольская ТЭС является одной из крупнейших производителей электрической и тепловой энергии в Киевской области.
Массированные удары России по критической инфраструктуре
10 октября в результате российских атак в Украине была разрушена треть электростанций, что стало причиной масштабных отключений электроснабжения. Поэтому власть призвала украинцев к сознательному потреблению электроэнергии в пиковые часы.
19 октября советник министра по вопросам энергетики Александр Харченко сообщил, что около 40% энергетической инфраструктуры Украины серьезно повреждено.
Впоследствии в Офисе президента анонсировали с 20 октября по всей стране ограничения на поставку электрической энергии, а также необходимость, начиная с 07:00 до 23:00, минимизировать пользование электроэнергией.
В ночь на 27 октября российские оккупанты совершили более 6 атак дронами-"шахедами" по территории Киевщины. В результате в Киеве и области возник дефицит мощности в размере 30% потребления.
27 октября глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба предупредил жителей области о возможных долговременных, а именно более 4 часов, отключений электроэнергии.
Вечером 28 октября генеральный директор YASNO Сергей Коваленко сообщил, что из-за вынужденного отключения электроснабжения в столице без света днем оставались около миллиона жителей.
Он добавил, что пока сроков восстановления нормального снабжения нет.