Как никто не верил в победу Украины над Россией в "газовом" суде, так и все сомневались в шансах Александра Усика против Энтони Джошуа.

В международных судах против российского газового монополиста "Газпрома" Украине следует брать пример с боксера-тяжеловеса Александра Усика, который победил своего соперника, став новым чемпионом мира.

Об этом глава НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил в эфире телеканала "Украина 24".

Витренко заявил о правовой обоснованности позиции "Нафтогаза" и напомнил об успешном опыте, когда Стокгольмский арбитраж подтвердил правоту Украины в газовом споре с Россией.

Читайте такжеКабмин уволил наблюдательный совет "Нафтогаза" и "подмял" компанию под себя"Вчера был бой, где наш украинец (Александр Усик) победил за счет боксерской техники, мастерства, а не за счет физической силы. Джошуа был намного больше, длиннее руки, все говорили, что нет у Усика шансов, но за счет техники и боксерской подготовки он победил. Так же мы побеждали раньше "Газпром", будучи "андердогами", никто не верил, что можем победить", – добавил глава "Нафтогаза".

Как уже сообщал УНИАН, 25 сентября в Лондоне Александр Усик победил британца Энтони Джошуа и завоевал титул чемпиона мира по версиям WBO, WBA, IBF и IBO в супертяжелом весе. При этом на пресс-конференции перед боем он разговаривал на украинском языке.

Автор: Станислав Кожемякин