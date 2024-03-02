Министерство энергетики Украины изучает возможность разблокирования экспорта газа.

Об этом заявила заместитель министра энергетики Светлана Гринчук.

Она отметила, что снятие запрета на экспорт природного газа, введенного с началом полномасштабного вторжения, будет зависеть от влияния такого решения на национальную безопасность Украины.

Видео дня

"Мы со своей стороны активно работаем, чтобы биометан вышел из-под запрета. А относительно природного газа, то будем и с партнерами обсуждать, и внутри оценивать ситуацию, смотреть, какие есть риски", - сказала Гринчук.

Она подчеркнула, что "прежде всего - это ситуация с безопасностью. Необходимо оценить экономические выгоды и риски нацбезопасности и принять взвешенное решение".

Ранее Энергетическое Сообщество призвало к отмене запрета на экспорт природного газа из Украины.