В энергетике Украины есть дефицит балансировочной генерации, отметил гендиректор "Укргидроэнерго".

Все гидроэлектростанции в Украине были атакованы Россией.

Об этом в эфире телемарафона сообщил гендиректор "Укргидроэнерго" Игорь Сирота. "На сегодняшний день, к сожалению, нет ни одной станции, которая бы не была атакована российским агрессором. Более 130 ракетных ударов было нанесено по нашей генерации. Мы, конечно, теряем и потеряли немало", - сказал он.

По его словам, Каховская ГЭС была потеряна полностью, ДнепроГЭС тоже практически не работает. Все остальные гидроэлектростанции находятся в процессе восстановления.

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"Что будет возможно восстановить, мы еще не знаем. К осенне-зимнему периоду стоит задача восстановиться максимально, но на сегодняшний день это вопрос очень сложный, потому что как не каждую неделю, то каждый месяц постоянно ракетные удары. Мы планируем одно, а враг планирует другое. Поэтому сегодня что-то прогнозировать очень трудно", - добавил Сирота.

Он также отметил, что в украинской энергетике есть дефицит балансирующей генерации. Так, украинские ГЭС потеряли более 40% генерации, а тепловая генерация - более 80%.

Удар по Киевской ГЭС

26 августа российские войска нанесли очередной массированный удар по территории Украины. Тогда одной из целей атаки стала Киевская ГЭС. Россияне направили на станцию ракеты и дроны. Впрочем, критических повреждений ГЭС не получила.

Глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявил, что разрушить ракетами плотину Киевской гидроэлектростанции невозможно.

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