По худшему сценарию вода может подняться на уровень до 3 метров.

Даже в случае значительного разрушения Киевской ГЭС, серьезного затопления большинства районов столицы не будет. Об этом в эфире телеканала "Киев24" рассказал профессор Института радиоактивности окружающей среды Фукусимского университета Марк Железняк.

"По нашим расчетам, в случае даже значительного разрушения не может быть большого затопления. Максимум, что может быть для Оболони, которая ближе всего – это поднятие уровня воды в Оболонских озерах. А на улицах Оболони идет счет на сантиметры", – пояснил Железняк.

Несмотря на это, он добавил, что сложной ситуация может быть на Левобережье – в частности в районе Русановских садов.

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"Там недостроенная дамба, которая защищала сады от наводнения. Но это не будет так моментально, как в фильмах. Это будет продолжаться от начала разрушения ГЭС более полусуток. В любом случае высота воды не может подняться выше 2,5-3 метров. Это по худшему сценарию", – добавил Железняк.

Удар по Киевской ГЭС: что надо знать

Накануне российские войска нанесли очередной массированный удар по территории Украины. Одной из целей атаки стала Киевская ГЭС – россияне направили на станцию ракеты и дроны, писало издание Forbes. Критических повреждений ГЭС не получила.

Удар прокомментировал глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко. Он заявил, что разрушить ракетами плотину Киевской гидроэлектростанции невозможно.

По словам ученого Евгения Хлобыстова, в худшем случае ГЭС просто перестанет генерировать электроэнергию.

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