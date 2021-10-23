До конца суток планируют подключить около 9% жилого фонда в зоне обслуживания "Киевтеплоэнерго".

В Киеве начали подключение зданий к тепла.

До конца суток планируют подключить около 9% жилого фонда в зоне обслуживания коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго", сообщает пресс-служба КГГА.

Отмечается, что власти города приняли решение о старте отопительного сезона с 23 октября, учитывая прогноз погоды на следующую неделю. Согласно данным синоптиков, среднесуточная температура будет держаться на уровне ниже 8 градусов.

В КГГА напомнили, что учреждения социальной сферы имели возможность подключаться к отоплению по индивидуальным заявкам их руководства с 1 октября. По состоянию на утро 23 октября тепло уже получают 84% (383) школ, 95,9% (513) детских садов, а также 50,5% (165) лечебных учреждений.

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Также сообщается, что дома, которые получают тепло на основании коллективных договоров, подключают к отоплению по заявкам управляющих домов.

В КГГА обещают, что при увеличении затрат предприятия из-за роста стоимости газа, тарифы на тепло КП "Киевтеплоэнерго" для категории "население" повышаться не будут. Киевский городской совет принял решение об увеличении размера уставного капитала коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго" на 2 млрд грн. Это один из необходимых шагов, чтобы стабильно пройти отопительный сезон и не допустить роста тарифов на тепло для населения. Уровень стоимости тепла для жителей многоквартирных домов остается неизменным уже на протяжении трех лет подряд.

Также в КГГА отметили, что в столице функционирует одна из крупнейших централизованных систем теплоснабжения в Европе: три мощных теплоэлектроцентрали, почти 200 котельных и более 2,7 тысячи километров тепловых сетей.

"Согласно технологическим нормам, развертывание такой системы занимает около 7 дней. Включение отопления всем потребителям в более сжатые сроки невозможно. Резкое увеличение тепловой нагрузки - температуры теплоносителя и давления - может привести к аварийным повреждениям", - говорится в сообщении.

Отопительный сезон в Киеве

Согласно распоряжению главы КГГА Виталия Кличко, отопительный сезон в Киеве должен начаться 23 октября. Однако, в комментарии УНИАН председатель ОСМД "Березиль" Днепровского района Наталья Британь сообщила о том, что в ближайшие дни в столице не планируется включение отопления в жилых домах.

"Сначала мы ожидали, что отопление будет включено уже в эту субботу, то есть 23 октября. Однако, погода внесла ВОИ коррективы", - отметила Британь.

По словам эксперта, сейчас отопление не может быть включено, поскольку среднесуточная температура воздуха превышает 8 градусов тепла.

На что в КГГА уточнили, что отопление в Киеве все же начнут включать в субботу, 23 октября. Во всех квартирах оно должно появиться в течение недели.

Ранее коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" сообщило, что тарифы на тепло для населения столицы в отопительном сезоне 2021-2022 годов останутся неизменными. Как известно, тема тарифов беспокоит жителей Киева из-за роста стоимости газа.

Отопительный сезон в Украине: что известно

Автор: Надя Пришляк