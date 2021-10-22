Включать отопление в столице планируют начать завтра.

Отопление в Киеве начнут включать в субботу, 23 октября, во всех квартирах оно должно появиться в течение недели.

Об этом рассказал первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник в эфире канала "Украина 24".

"С завтрашнего дня мы начинаем включения тепла в Киеве. В течение недели во всех квартирах, во всех зданиях появится тепло", - уточнил он.

Отопительный сезон в Киеве

Согласно распоряжению главы КГГА Виталия Кличко, отопительный сезон в Киеве должен начаться 23 октября. Однако, в комментарии УНИАН председатель ОСББ "Березиль" Днепровского района Наталья Британь сообщила о том, что в ближайшие дни в столице не планируется включение отопления в жилых домах.

"Изначально мы ожидали, что отопление будет включено уже в эту субботу, то есть 23 октября. Однако, погода внесла вои коррективы", - отметила Британь.

По словам эксперта, на данный момент отопление не может быть включено, так как среднесуточная температура воздуха превышает 8 градусов тепла.

Сегодня коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" сообщило, что тарифы на тепло для населения столицы в отопительном сезоне 2021-2022 годов останутся неизменными. Как известно, тема тарифов беспокоит жителей Киева из-за роста стоимости газа.

Автор: Юрий Годован