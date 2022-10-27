Повреждено оборудование магистральной сети украинской энергосистемы в центральных областях.

Сегодня, 27 октября ночью рашисты снова обстреляли энергетическую инфраструктуру нашей страны.

Об этом сообщает "Укрэнерго".

"Было повреждено оборудование магистральной сети украинской энергосистемы в центральных областях. В связи с этим, чтобы избежать перегрузки сети сегодня утром Диспетчерский центр "Укрэнерго" предоставил операторам распределительных сетей (облэнерго) объем, на который нужно ограничить потребление электроэнергии в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской и Житомирской областях", - отметили в компании.

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В дальнейшем величина необходимого ограничения потребителей будет регулироваться в зависимости от текущей ситуации в энергосистеме.

"Сейчас ограничения потребителей необходимы, чтобы уменьшить нагрузку на сети и избежать повторных аварий после того, как инфраструктура была повреждена обстрелами русских. Такие меры дают возможность энергетикам быстрее восстановить поврежденные объекты и держать систему сбалансированной", - отметили в "Укрэнерго".

Уничтожение оккупантами энергосистемы Украины:

Российские оккупанты сознательно уничтожают энергосистему Украины. 10 октября 2022 года были зафиксированы массовые ракетные попадания в объекты критической инфраструктуры.

Во всех областях Украины начали отключать свет.

Только 10 октября из-за вражеских обстрелов повреждено 30% энергетической инфраструктуры Украины.

Удары по объектам энергетической инфраструктуры не прекращаются до сих пор.

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