В Киеве и области изменили графики отключений: когда не будет света 21 ноября

Отмечается, что с утра добавили одну очередь отключений.

В Киеве и области отменили аварийные отключения, но при этом вернули стабилизационные графики по группам. По указанию "Укрэнерго" в столице добавили еще одну очередь до 11:00.

Так, по распоряжению НЭК сегодня, 21 ноября, с 07:00 до 23:00 действуют стабилизационные отключения электроэнергии.

"Пожалуйста, экономно потребляйте электроэнергию – это поможет снизить нагрузку на сеть и избежать экстренных отключений. Спасибо за ваше понимание и поддержку", – говорится в сообщении ДТЭК.

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Актуальные графики отключения света 21 ноября в Киеве:

1 группа – свет не будет с 10:00 до 14:00 и 19:00 до 23:00;

2 группа – с 10:00 до 14:00;

3 группа – с 13:00 до 17:00;

4 группа – с 13:00 до 17:00;

5 группа – с 8:00 до 11:00 и 16:00 до 20:00;

6 группа – с 07:00 до 11:00 и с 16:00 до 20:00.

Актуальные графики отключения света на 21 ноября в Киевской области:

1 группа – света не будет с 9:00 до 13:00 и 18:00 до 20:00;

2 группа – с 9:00 до 13:00 и с 18:00 до 23:00;

3 группа – с 12:00 до 16:00;

4 группа – с 12:00 до 16:00;

5 группа – с 7:00 до 10:00 и 15:00 до 19:00;

6 группа – с 7:00 до 10:00 и 15:00 до 19:00.

Графики отключения света в Украине - последние новости

Утром 21 ноября российские оккупанты совершили массированную ракету атаку на Украину. Пресс-служба ДТЭК сообщила, что экстренные отключения света введены в Киеве, Киевской, Одесской, Днепропетровской и Донецкой областях.

Кроме того, облэнерго сообщили об экстренных отключениях света в Черновицкой, Житомирской, Полтавской и Сумской областях.

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