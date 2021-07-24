Комментарии Миллера об объемах транзита через Украину после 2024 года касались закупок со стороны ЕС по новым контрактам.

Российская компания "Газпром" не предлагала Украине покупать газ, а комментарии председателя правления Алексея Миллера об объемах транзита через Украину после 2024 года касались закупок со стороны ЕС по новым контрактам.

Как сообщает ТАСС, об этом говорится в распространенном в субботу комментарии "Газпрома" в связи с заявлением председателя правления "Нафтогаза Украины" Юрия Витренко.

"Ознакомились с заявлением председателя правления "Нафтогаза Украины" Юрия Витренко. Обращаем внимание, что никто не предлагал Украине покупать российский газ. Комментарий председателя правления "Газпрома" Алексея Миллера адресован нашим партнерам из стран ЕС, в первую очередь - немецким", - говорится в сообщении управления информации "Газпрома".

В нем уточняется, что "речь идет об объемах транзита через Украину после 2024 года в соответствии с новыми объемами закупок российского газа компаниями стран ЕС по новым контрактам". "И о том, что нас в этой связи в том числе заботит вопрос декарбонизации экономики Европейского союза", - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 24 июля председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что предложения "Газпрома" о сохранении транзита газа через Украину в обмен на невыгодные закупки российского газа являются неприемлемыми. Так, отметили в "Нафтогазе", Витренко прокомментировал заявление Миллера о готовности обеспечить и увеличить транзит газа через Украину при дополнительных закупках российского газа.

23 июля Витренко заявил, что Украина будет настаивать на необходимости введения санкций против оператора проекта "Северный поток-2", что не даст возможности начать транспортировку газа по трубопроводу.

Автор: Светлана Закелова