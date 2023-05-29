Трейдеры не исключают, что краткосрочные цены могут этим летом уйти в минус.

В Европе цены на газ упали до самого низкого уровня с середины 2021 года и сегодня, 29 мая, торговались на уровне 24,45 евро.

Как сообщает Bloomberg, базовые г фьючерсы на TFT в Нидерландах - падают восемь недель подряд, опустившись ниже 25 евро за мегаватт-час (около 280 долларов за тысячу кубометров), самого низкого уровня с мая 2021 года.

Фьючерсы на газ в этом году упали на две трети, что ослабило давление на бюджеты домохозяйств. Трейдеры не исключают, что краткосрочные цены могут иногда даже уходить в минус этим летом.

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Падение цен "является отличной новостью для Европы и показывает, что увеличению импорта СПГ, а также сокращению спроса удалось быстро сбалансировать европейский рынок после того, как Россия закрыла краны", - сказал Георг Захманн, старший научный сотрудник брюссельского аналитического центра Bruegel.

Цены на газ во время войны

По состоянию на 6 мая 2023 года цены на газ в Европе упали до уровня июля 2021 года.

15 мая 2023 года европейские цены на газ снизились до самого низкого уровня с лета 2021 года.

По состоянию на 18 мая 2023 года стоимость газа в Европе впервые за два года опустилась ниже $350 за 1 тыс. куб.

По состоянию на 25 мая 2023 года впервые за два года цены на газ в Европе рухнули до психологического минимума.

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