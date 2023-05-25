По состоянию на 13:07 по Киеву стоимость газа составляла $290,97 за 1 тыс. куб. м.

В Европе биржевые цены на газ опустились ниже $300 за 1 тыс. куб. м, Стоимость июньского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах на 10:25 по Киеву снизилась до $297,06 за 1 тыс. куб. м, или €26,8 за МВт•ч.

Как сообщает Profinance, это произошло впервые с 20 мая 2021 года. По состоянию на 13:07 по Киеву стоимость газа составляла $290,97 за 1 тыс. куб. м.

Цены на газ в Европе снизились до уровня июня 2021 года на фоне избытка предложения и прогнозов жаркого лета. Они сокращались из-за большого предложения СПГ, высоких запасов и падения спроса на газ на континенте. Дополнительными факторами, подтолкнувшими цены к снижению, могли стать первые совместные тендеры по закупке газа странами ЕС.

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К середине января 2023 года на фоне аномально теплой зимы в европейских странах и высокой заполненности газовых хранилищ, биржевые цены на газ в Европе упали на 25%.

По состоянию на начало апреля 2023 года хранилища Евросоюза были заполнены на уровне 55,7%, что является самым высоким уровнем по меньшей мере с 2011 года.

По состоянию на 6 мая 2023 года цены на газ в Европе упали до уровня июля 2021 года.

15 мая 2023 года европейские цены на газ снизились до самого низкого уровня с лета 2021 года.

По состоянию на 18 мая 2023 года стоимость газа в Европе впервые за два года опустилась ниже $350 за 1 тыс. куб. Биржевые цены на газ в ходе торгов снижались на 3%.

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