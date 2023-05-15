На фоне падения цен растет интерес к хранению газа в украинских хранилищах.

Европейские цены на газ, которые в прошлом году в этот период достигали отметки в 100 евро за мегаватт-час, снизились до 35 евро за МВт-ч, или 398 долл. за тыс. куб.м - самого низкого уровня с лета 2021 года.

Как сообщает "Оператор ГТС Украины", падению цены на газ в ЕС способствуют несколько факторов, среди которых высокий уровень заполнения газовых хранилищ (более 62%) и рекордные объемы поступлений сжиженного природного газа.

Отмечается, что согласно прогнозам экспертов отрасли, при нынешних темпах закачки газа в хранилища, целевой показатель в 90% будет достигнут уже в конце августа или начале сентября, хотя это будет в значительной степени зависеть от дальнейшего доступа к ресурсу.

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Однако свободных мощностей для бронирования в европейских газовых хранилищах мало. В то же время контракты на газ на январь-февраль 2024 года торгуются по цене около 60 евро за МВт/ч. То есть сейчас у участников рынка есть возможность приобрести ресурс по коммерчески привлекательной цене для его реализации в I квартале 2024 года, но нет возможности обеспечить его хранение.

В компании считают, что решение проблемы дефицита свободных мощностей заключается в хранении газа в украинских хранилищах.

"Интерес европейских трейдеров к украинской газовой инфраструктуре растет, учитывая рекордный сезонный спред. Заказчики услуг уже начали бронировать гарантированные мощности на III квартал 2023 года", - цитирует пресс-служба гендиректора ОГТСУ Дмитрия Липпу.

Он отметил, что так украинские хранилища и ГТС могут способствовать интеграции наших газовых рынков и укреплению энергобезопасности региона.

Ситуация с газом

По данным отраслевой организации Gas Infrastructure Europe, на начало апреля хранилища Евросоюза были заполнены на уровне 55,7%, что является самым высоким уровнем по меньшей мере с 2011 года. Это стало результатом активной работы ЕС по противостоянию российского газового шантажа.

7 апреля оператор украинских газовых хранилищ-компания "Укртрансгаз" получила сертификацию европейского стандарта.

Сертификация компании как оператора газохранилищ будет способствовать максимальному использованию европейскими компаниями мощностей украинских подземных хранилищ газа, что в свою очередь позволит усилить энергетическую безопасность всей Европы.

Украина имеет одни из крупнейших ПХГ на континенте, которые позволяют хранить более 30 млрд кубов газа. Но пока они заполнены менее чем на половину.

По состоянию на 6 мая 2023 года цены на газ в Европе упали до уровня июля 2021 года. Рынок вернулся в ту точку, где Путин начал газовый шантаж Европы перед нападением на Украину.

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