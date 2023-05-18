Снижение цен произошло на фоне аномально теплой зимы в европейских странах и высокой заполненности газовых хранилищ.

Стоимость газа в Европе впервые за два года опустилась ниже $350 за 1 тыс. куб. Биржевые цены на газ в ходе торгов снижались на 3%.

Как следует из данных на бирже ICE Futures, по состоянию на 10:44 по Киеву цена фьючерсов по индексу TTF снижалась на 1,91%, до $348 за 1 тыс. куб. Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня. Тогда стоимость газа составила $357,8 за 1 тыс. куб.

Ситуация с газом

Цены на газ в Европе стали снижаться в начале 2023 года. К середине января биржевые цены на газ в Европе упали на 25%. Снижение цен произошло на фоне аномально теплой зимы в европейских странах и высокой заполненности газовых хранилищ.

Видео дня

По состоянию на начало апреля 2023 года хранилища Евросоюза были заполнены на уровне 55,7%, что является самым высоким уровнем по меньшей мере с 2011 года.

По состоянию на 6 мая 2023 года цены на газ в Европе упали до уровня июля 2021 года. Рынок вернулся в ту точку, где Путин начал газовый шантаж Европы перед нападением на Украину.

15 мая 2023 года европейские цены на газ, которые в прошлом году в этот период достигали отметки в 100 евро за мегаватт-час, снизились до 35 евро за МВт-ч, или 398 долл. за тыс. куб.м - самого низкого уровня с лета 2021 года.

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