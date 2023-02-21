В то же время из-за сетевых ограничений в Одессе и Одесском районе будут действовать графики стабилизационных отключений.

Завтра в Киеве и Киевской, Одесской и Днепропетровской областях электроэнергию не будут выключать.

Об этом сообщает пресс-служба холдинга ДТЭК в официальном Telegram-канале. Отмечается, что на 22 февраля НЭК "Укрэнерго" не предоставляла ограничений потребления электроэнергии.

"Это позволяет не отключать свет в Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях. Однако вследствие повреждения сетей "Укрэнерго" в некоторых энергоузлах возможны отключения по графику", - говорится в сообщении.

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В то же время, как отмечается, из-за сетевых ограничений в Одессе и Одесском районе будут действовать графики стабилизационных отключений.

Отключения света в Украине

Как сообщал УНИАН, 18 февраля российские военные террористы в очередной раз атаковали Украину ракетами "Калибр" из акватории Черного моря. Из-за угрозы ракетной атаки в ряде областей Украины применялись экстренные отключения света.

Несмотря на постоянные обстрелы оккупантов, уже вторую неделю в украинской энергосистеме нет дефицита электроэнергии.

В "Укрэнерго" объяснили, что в Одессе и Одесском районе остаются сетевые ограничения из-за повреждения оборудования на подстанциях - из-за этого приходится применять графики почасовых отключений.

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