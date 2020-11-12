Ухудшение платежей за газ связано с глобальной пандемией и введенных в марте этого года мерах, направленных на предотвращение распространения коронавируса.

После открытия рынка природного газа для населения с 1 августа 2020 года, в Украине наблюдается катастрофическое падение уровня расчетов за потребленный газ со стороны бытовых потребителей, отмечают в Ассоциации поставщиков энергоресурсов (АПЭ).

По данным Ассоциации, в которую входят, в том числе 30 поставщиков природного газа, за потребленное в сентябре 2020 года голубое топливо рассчиталось чуть более 40% домохозяйств. Снизился также уровень расчетов украинцев за жилищно-коммунальные услуги в целом, на 15% - в августе и на 6,5% - в сентябре.

В АПЭ отмечают, что ухудшение платежной дисциплины в текущем году связано с глобальной пандемией и принятым в марте этого года законом о мерах, направленных на предотвращение распространения коронавирусной болезни (COVID-19) (№530-IX). Закон запретил на период карантина начислять штрафы и пеню за неуплату жилищно-коммунальных услуг, останавливать предоставление жилищно-коммунальных услуг в случае их неоплаты или оплаты в неполном объеме, запретил принудительно выселять граждан за неуплату ЖКУ.

"Указанный закон лишил поставщиков одного из самых весомых рычагов воздействия на должников – возможности ограничения и отключения за неуплату. В результате значительное количество граждан просто перестало платить за потребленные ресурсы", - отметил первый заместитель главы правления Ассоциации Евгений Нацвин-Степанов.

Эксперт Ассоциации указывает, что традиционно в Украине с сентября по февраль уровень расчетов за жилищно-коммунальные услуги резко снижается, а ноябрь по статистике является худшим месяцем по уровню оплаты населением ЖКУ.

"Обычно украинцы стараются погасить накопленную за холодный сезон задолженность во межотопительный период", - отмечает Евгений Нацвин-Степанов.

После открытия рынка газа потребители получили упрощенную процедуру смены поставщика газа, которая позволила им переходить к новому поставщику, не рассчитавшись с предыдущим. "Такое упрощение еще более усугубляет ситуацию с платежами", - добавляет эксперт.

В нынешнем отопительном сезоне, учитывая законодательный запрет в условиях пандемии отключать потребителей, проблема набирает масштаб и отсутствие решительных шагов со стороны власти может обернуться катастрофическими последствиями, уверены в Ассоциации.

"Повлиять на ситуацию с расчетами можно или отменив запрет на отключение злостных должников, или дав поставщикам действенные рычаги влияния на должников. Речь идет об аналогичных ограничительных мерах, которые сегодня применяются к тем, кто имеет задолженность по алиментам", - напоминает Евгений Нацвин-Степанов.

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Автор: УНИАН