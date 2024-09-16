Унификация тарифа на распределение электроэнергии, к рассмотрению которого снова вернулась НКРЭКУ, является нелогичной и противоречит европейским энергетическим нормативам. Об этом сказал главный аналитик GMK Center Андрей Тарасенко.

"Цены на электроэнергию для населения сейчас значительно ниже рыночных. Функция компенсации этой разницы возложена на государственные энергетические компании. И если государство считает такую структуру рынка нормальной - то пожалуйста, энергетические компании государственные, и государство таким образом дает субсидии населению. Но получается так, что сейчас, когда пытаются унифицировать тарифы для первого и второго класса, то функция субсидирования населения и малого бизнеса переходит к крупной промышленности, что абсолютно нелогично", - пояснил эксперт.

Он подчеркнул: сейчас наша промышленность работает по европейским ценам, потому что цена импорта является фактически самой дорогой ценой киловатта. Но в Европе во всех странах функционирует дифференциация тарифов, потому что на передачу электроэнергии по сетям с большим напряжением потерь меньше.

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"Среди 27 стран Евросоюза только Мальта имеет унифицированный, единый тариф для всех классов напряжения, потому что там просто нет крупных потребителей. А в большинстве стран функционируют даже не два класса, а 3-4 класса, чтобы и еще справедливее соотносить расходы и тарифы. То есть, унификация противоречит европейскому опыту и вообще мировому опыту", - говорит Тарасенко.

Эксперт также уточнил, что унификация грозит украинским экспортным предприятиям потерей конкурентоспособности на мировых рынках, ведь цены на нашу продукцию сейчас быстро падают.

"В себестоимости электрической металлургии электроэнергия занимает до 25%. В продукции горно-добывающей отрасли эта доля достигает 50-60%. И сейчас как раз в этих отраслях наблюдается ухудшение мировой конъюнктуры. Это была очень большая победа, когда у нас добились открытия черноморских портов, и горно-добывающая отрасль получила улучшение условий для экспорта. А сейчас этот экспорт может оказаться неконкурентоспособным из-за того, что повысят этот тариф для передачи электроэнергии - тогда, когда ухудшаются цены на мировом рынке", - резюмировал Тарасенко.

Как известно, после назначения нового председателя и членов, Нацкомиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) решила вернуться к рассмотрению вопроса унификации тарифов на распределение электрической энергии.

Зато международное Энергетическое сообщество призвало НКРЭКУ отказаться от этого намерения. Как заявили в Сообществе, позиция Нацкомиссии - необоснованная, а само намерение является непонятным. Также там напомнили, что основной принцип регулирования сетевых тарифов изложен в статье 18 Регламента 2019/943: он предусматривает, что тарифы должны отражать расходы и быть прозрачными.