По словам Немчинова, реализацию Программы 20/20 можно назвать проваленной.

АО «Укргаздобыча» в рамках реализации Концепции развития газодобывающей отрасли 20/20 (Программа 20/20) получила 70 миллирадов гривен инвестиций, но объем добычи природного газа компании нарастить не удалось.

Об этом заявил Максим Немчинов, заместитель Министра энергетики Украины при обсуждении состояния выполнения Программы 20/20 в ток-шоу Energy Freedom с Андреем Куликовым.

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«Мы получили от Службы безопасности Украины информацию, что УГВ (Укргаздобыча - прим.) за последние пять лет получила на мероприятия, связанные с интенсификацией добычи и бурения новых скважин, 70 миллионов гривен, но прироста добычи, к сожалению, не произошло», - сказал он.

По словам Немчинова, реализацию Программы 20/20 можно назвать проваленной, поскольку ее результатом стало уменьшение объемов добычи природного газа государственной компанией «Укргаздобыча», при том, что частные предприятия смогли нарастить добычу ресурса.

«Что-то не то происходило в «Укргаздобыче» на протяжении 2017-2018 годов с точки зрения управления и эффективности внедрения тех мероприятий, которые были запланированы Концепцией. Параллельно частные предприятия показывают совсем другой результат», - сказал замминистра.

Немчинов отметил, что прогнозируемый объем добычи природного газа в 2020 году будет на полмиллиарда кубометров меньше показателя предыдущего года и это падение происходит из-за невыполнения Программы 20/20.

«По мнению Минэнерго, основными причинами невыполнения концепции является отсутствие соответствующего контроля и управления со стороны НАК«Нафтогаз Украины» над дочерними предприятиями«Укргаздобыча» и ОАО «Укрнафта», а именно за выполнением поисково-разведочных работ, бурения, разработки месторождений, привлечения инвестиций, прироста добычи», - добавил замминистра.

Он отметил, что некоторые решения наблюдательного совета «Нафтогаза» противоречили целям, которые были определены постановлениями Кабинета министров, а «Укргаздобыча» неэффективно осваивала рекордные объемы денежных средств.

Немчинов вошел в состав специально созданной Межведомственной рабочей группы в Кабинете министров Украины, главной задачей которой является выяснение причин падения объемов отечественной добычи природного газа, предусмотренных Концепцией развития газодобывающей отрасли Украины 20/20.

В состав Межведомственной рабочей группы вошли Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства и его первый заместитель, заместители Министра охраны окружающей среды и природных ресурсов, ГлаваГосгеонедр, Глава Госаудитслужбы, а также представители НАК «Нафтогаз Украины», АО «Укргаздобыча» и Ассоциации газодобывающих компаний Украины.

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Автор: УНИАН